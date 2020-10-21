РИАМО - 21 окт. Объявлен аукцион на право заключения договора аренды на пять лет нежилого помещения площадью 451,6 квадратных метра в Коломне на Советской площади, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объект аукциона находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Отметим, что помещение имеет коммерчески выгодное месторасположение и прекрасно подойдет под осуществление коммерческой деятельности по организации общественного питания», - говорится в сообщении.

Стартовая величина годовой аренды - 1 246 416 рублей. Аукцион пройдет 23 ноября.

Заявки на участие в аукционе принимаются на Электронной торговой площадке до 18 ноября (№ процедуры на площадке 43075).