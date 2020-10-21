РИАМО - 21 окт. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году в Орехово-Зуеве благоустроят набережную, объявлен аукцион на благоустройство пешеходной зоны в городском округе Орехово-Зуево (2 этап), говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство набережной реки Клязьма в городском округе Орехово-Зуево», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу: городской округ Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега река Клязьма со стороны улицы Карасово - мост улицы Северная - улица Ленина, мост улицы Саввы Морозова (2-й этап).

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет бюджета Московской области и бюджета Орехово-Зуевского городского округа.

Завершить благоустройство планируется в 2021 году.​