РИАМО - 21 окт. Администрация Наро-Фоминского городского округа сдает в аренду здание с земельным участком под хранение автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен аукцион в электронной форме по аренде здания на пять лет с земельным участком площадью 66 квадратных метров <...> на улице Маршала Жукова», - говорится в сообщении.

Начальная цена годовой аренды - 88 тысячи рублей.

«Это отличный вариант аренды под размещение и хранение автотранспорта в Наро-Фоминске», - говорится в сообщении.

Подробная информация есть на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) (номер процедуры 43103).

Заявочная кампания продлится до 20 ноября. Аукцион пройдет 25 ноября.