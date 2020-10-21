РИАМО - 21 окт. 26 октября в Коломне в рамках национального проекта «Культура» открывается первая сельская модельная библиотека, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В 2019 году Сергиевская сельская библиотека-филиал МБУК «Коломенская централизованная библиотечная система» стала победителем федерального конкурса «Библиотека нового поколения», проводимого в рамках национального проекта «Культура», - говорится в сообщении.

Библиотека станет многофункциональным пространством, которое быстро и легко трансформируется под различные цели и задачи.

Открытие пройдет в формате экскурсии с демонстрацией техники, оборудования, функциональных решений пространств, новых форм работы с пользователями.

Сейчас модельные библиотеки открыты Егорьевске и Сергиевом Посаде. До конца года к ним добавят модельные библиотеки в Клину и Балашихе. Всего до конца года в Подмосковье будут созданы пять модельных библиотек.