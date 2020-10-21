РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В подмосковном Подольске 26 октября на заседании горсовета выберут главу округа, сообщается на сайте совета депутатов округа.

«26 октября в 15:00 в Концертном зале администрации Подольска состоится заседание совета депутатов округа по вопросу избрания главы Подольска», - говорится в сообщении.

Во время выборов главы Подольска на новый пятилетний период депутаты в соответствии с действующим порядком изберут главу из числа кандидатур, отобранных конкурсной комиссией. Половину членов комиссии назначил совет депутатов Подольска, половину – губернатор Московской области Андрей Воробьев.