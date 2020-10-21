РИАМО - 21 окт. В столице пробки на дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных, основные затруднения в движении наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные затруднения в движении автотранспорта наблюдаются на юго-востоке МКАД, на восточной части ТТК, почти на всей протяженности Садового кольца.

Также образовались пробки в сторону области на проспекте Мира. Серьезная загруженность дорог наблюдается на Варшавском шоссе и на Ленинградском шоссе на выезде из Москвы.

К 20 часам в городе пробки будут оцениваться в шесть баллов, к 21 часу этот показатель снизится до четырех баллов.