РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В деревне Беляниново городского округа Мытищи 24 октября временно отключат электроэнергию, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинский РЭС сообщает, что 24 октября с 09:00 до 16:30 не более 6 часов будет отключение электроснабжения в связи с плановыми работами на ТП-467 по замене Т1 и Т2 (поочередно). Под отключение попадут некоммерческое партнерство Беляниново», - говорится в сообщении.

Деревня Беляниново располагается в городском округе Мытищи по левую сторону Осташковского шоссе в 7 километрах от МКАД.