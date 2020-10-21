РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В городском округе Мытищи в здании №2 гимназии №16 устранили неполадки в вентиляции, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду глава округа Виктор Азаров провел выездное совещание, на котором в очередной раз проверил организацию учебного процесса в здании №2 гимназии №16 с учетом проведения профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции. Ранее были высказаны претензии в адрес подрядчика по некачественной вентиляции.

«Устранили замечания по вентиляции, сейчас все настроили, работает все правильно. Дополнительные мелочи будут устранены во время школьных каникул», - сказал начальник управления капитального строительства администрации муниципалитета Михаил Годин.

Также рассмотрели вопрос по устранению замечаний, связанных с ремонтом, который выполняла строительная организация ООО «ИСК Родина». Азаров проверил выполнение ремонтных работ в школьных кабинетах, актовом зале. В целом никаких замечаний не было выявлено.

«В школе все проблемы исправили, и проблемы от застройщика, и проблемы организации школьного процесса, все наладили», - отметил Азаров.

По итогам проверки глава отметил, что меры безопасности здесь полностью соблюдены.