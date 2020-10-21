РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В городском округе Мытищи в рамках программы по утилизации собрали 1,3 тонны батареек, сообщила член Общественной палаты округа Татьяна Филина.

В городском округе Мытищи в среду в здании администрации муниципалитета наградили участников акции «Утилизация батареек».

«Батарейки нельзя утилизировать стандартным способом. Выброшенная в мусорное ведро батарейка попадает на свалку, где в процессе коррозии либо в результате горения выделяет вредные вещества. В период с 2018 года по октябрь 2020 года собрано и передано на завод для переработки 1 тонна 300 килограмм батареек», - сказала член Общественной палаты округа Татьяна Филина.

В Мытищах сбором батареек занимается компания «Домжилсервис», которая в обслуживаемых домах устанавливает спецконтейнеры. Таких домов в Мытищах – 50. Доставкой батареек для переработки на Челябинский завод занимается компания «Мегаполис ресурс».

«Сегодня в этом зале собрались те люди, которые, невзирая на какие-то трудности и недопонимания, взяли и сделали хорошее и доброе дело. Они взялись за большую проблему - вопрос утилизации батареек. Это говорит о том, что у нас в городе живут абсолютно неравнодушные, искренние люди, которые заботятся, чтобы он был чище и экологичнее», - сказал председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.