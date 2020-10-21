РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть онлайн-программу, посвященную Дню белых журавлей, 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

«22 октября Красногорский филиал Музея Победы представит на своем YouTube-канале онлайн-программу, посвященную Дню белых журавлей», - говорится в сообщении.

День белых журавлей отмечают 22 октября. По словам заведующей филиалом Маргариты Иващенко, такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова.

Поэт был потрясен и вдохновлен историей японской девочки Садаке Сасаке, которая была поражена лучевой болезнью после бомбардировки Хиросимы. Она поверила в старинную японскую легенду и считала, что если сделает тысячу журавликов из бумаги, то страшная болезнь отступит.

«День белых журавлей – это День памяти обо всех воинах, ушедших во время и после войны», – пояснила Иващенко.

В 13:30 прозвучат песни, в том числе и «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Кроме того, зрителей онлайн-трансляции познакомят с историей памятного дня.

В 15:00 состоится сразу два мастер-класса. Зрителей научат делать аквагрим «Журавлик» и познакомят с техникой рисования на оконном стекле. Также виртуальные посетители узнают, как можно в этот день почтить память близких павших на полях сражений.

Трансляция пройдет также на страницах Красногорского филиала Музея Победы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.