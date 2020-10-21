РИАМО - 21 окт. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования актеру и режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, передает Газета.ru.

По словам президента, Скобцева была прекрасной актрисой, а также человеком яркого дарования и душевной щедрости.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», – отметил Путин.

Скобцева умерла 20 октября на 94 году жизни.