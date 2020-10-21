РИАМО - 21 окт. Группа компаний «ПИК» приостановила вещание с неисправной камеры видеонаблюдения у ЖК «Жемчужина Зеленограда» из-за жалобы жителей комплекса, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

«В работе камеры, которая изначально отслеживала строительство школы и детского сада в микрорайоне «Жемчужина Зеленограда», произошел технический сбой, что привело к изменению ракурса наблюдения. Служба технической поддержки оперативно отреагировала на сообщения жителей, зафиксировала изменение предусмотренного положения камеры и приостановила вещание до устранения неполадок», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что видео с камер транслируется на pik.ru/live. Это позволяет контролировать строительный процесс, а также информировать жителей о ходе работ.

«Положения камер для онлайн-трансляции выбираются заранее с учетом строгого соблюдения прав жителей на неприкосновенность частной жизни», - заключил собеседник агентства.