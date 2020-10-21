РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 окт. Жители подмосковных Котельников смогут в поликлинике сделать бесплатно гастроскопию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В Котельниковской поликлинике проводиться бесплатное исследования - гастроскопия. Данный метод позволяет выявить ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также рак желудка на ранних стадиях заболевания и своевременно начать лечение», - говорится в сообщении.

Рак желудка в нашей стране занимает второе место среди онкологических заболеваний. Данная патология чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и в возрасте старше 50 лет.

«Всех жителей Котельников приглашаем пройти данное обследование. Для получения направления обращайтесь к участковым терапевтам», - завершается в сообщении.