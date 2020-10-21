РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 окт. Сотрудники администрации Котельников проверили соблюдение мер безопасности в шести салонах красоты и девяти точках общественного питания, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудники администрации Котельников продолжают усиленный мониторинг объектов потребительского рынка на территории города. Ужесточения требований несут за собой и их нарушения.

«Сотрудники отдела потребительского рынка проводят беседы, призывают к ответственности как персонал, так и клиентов. Было проверено шесть салонов красоты, девять точек общественного питания, а также нестационарные торговые павильоны. Несмотря на то, что в подобных заведениях невысокий трафик, и нет скопления людей, меры они обязаны соблюдать точно такие же, как и крупные магазины», - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня обязательна термометрия при входе на всех объектах свыше 5 тысяч квадратных метров. Уже начали проверять исполнение постановления губернатора в этой части. Одновременно проходит мониторинг наличия в продаже средств индивидуальной защиты и их ценовой политики.

Мониторинг осуществляется ежедневно.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

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- Врач рекомендовал менять одноразовые маски каждые 2–3 часа. Многоразовые маски необходимо стирать с мылом и гладить.

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