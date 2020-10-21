РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Жители городского округа Люберцы могут принять участие в конкурсе «Знакомство с интересными местами Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Конкурс пройдет с 21 по 27 октября в Instagram-аккаунте комитета по туризму Московской области @welcomemosreg. Каждый день в 11:00 и в 18:00 в сторис @welcomemosreg будут опубликованы фото разных локаций и опрос. Активные участники, которые дадут максимальное количество правильных ответов, будут отмечены подарками», - говорится в сообщении.

Главный приз - сертификат на однодневный тур в один из городов Подмосковья. Результаты конкурса станут известны 28 октября.

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