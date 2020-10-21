РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. С начала года в городском округе Люберцы 306 коммерческих организаций заключили договоры на вывоз отходов с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Оформить договор можно в безопасном дистанционном формате. На сайте регоператора в разделе «Обратная связь» есть форма на заключение договора. Еще один вариант - отправить заявку на электронную почту dogovor@ecoline-voskresensk.ru», - говорится в сообщении.

Дистанционный сервис для заключения договора работает для юридических и физических лиц.

За отсутствие у юридического лица договора с регоператором на услугу «Обращение с отходами» предусмотрен административный штраф в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.