РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Школьник из подмосковного Подольска занял второе место на всероссийском конкурсе «Семейные фотохроники Великих войн России» 2019-2020 годов, сообщается на сайте администрации округа.

В Музее Победы на Поклонной горе 20 октября наградили победителей всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России» 2019-2020 годов. В зале Славы собрались представители более 50 регионов-участников. На церемонию награждения приехали практически все из 33 победителей и семи призеров. Большинство победителей и призеров конкурса из Центрального федерального округа: среди регионов лидируют Московская, Липецкая области; в других номинациях из 29 победителей и призеров — 20 представителей Центральной России.

«За второе место в номинации «Моя семья в истории страны» награду получил ученик 8-го класса лицея №23 Подольска Михаил Ерешко. Он прислал очень большую и богато иллюстрированную презентацию об истории семьи и практически обо всех родственниках», - говорится в сообщении.

Участников церемонии приветствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и заместитель начальника управления по общественным проектам президента РФ Александр Журавский, председатель комиссии общественной палаты России по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Награды победителям вручили вице-президент ООО «Деловая Россия» Нонна Каграманян, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева и заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова, главный советник департамента управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Наталья Хатнюк.

Традиционно из регионов Центральной России поступает большое количество работ. Так, в этом году жители ЦФО прислали более 3,2 тысячи фотодокументов, а в номинации на лучшую исследовательскую работу (сочинение, презентация) «Моя семья в истории страны», лучшую фотовыставку и публикацию в СМИ поступило около 400 работ.

Главная цель конкурса и самого проекта — сбор и сохранение фотографий военного времени из личных семейных архивов. Гостям церемонии показали 3D инсталляцию «Дорога к победе» — о ключевых событиях Великой Отечественной войны. После мероприятия состоялась экскурсия по музею.

Добровольческая акция «Семейные фотохроники Великих войн России» является постоянной. Фотографии родственников можно загрузить в галерею на сайте http://fotohroniki.ru.