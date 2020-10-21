РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Порядка 50 управляющих организаций городского округа Люберцы направили в Госжилинспекцию сведения о техническом состоянии многоквартирных домов в рамках ежегодного мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Сведения для ежегодного мониторинга направили 49 управляющих организаций городского округа, включая ТСЖ, ТСН и жилищные кооперативы. Информация от 42 организаций принята без замечаний», - говорится в сообщении.

Информация для органа государственного жилищного надзора предоставляется по утвержденной форме. Она содержит 865 показателей, 650 из которых обязательны для заполнения - от серии и типа проекта здания, процента его износа до материала подвальных окон и площади окрашенных стен. Без полных сведений о состоянии МКД органы государственной власти не смогут корректно формировать программы капитального ремонта, переселения аварийного жилья и так далее.

Госжилинспекция аккумулирует полученные данные на портале «Дома Подмосковья». Здесь любой желающий может получить полную информацию о своем доме.