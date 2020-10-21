РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе чтецов в режиме онлайн до 20 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Третий открытый фестиваль-конкурс художественного слова «Серебряный Скорпион» начал принимать заявки. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются чтецы в возрасте от 9 до 17 лет. Мероприятие пройдет в два этапа.

«Первый этап: отборочный онлайн-тур, который продлится до 20 ноября. Для участия в отборочном туре необходимо прислать видеозапись (обязательно горизонтальная съемка) на WhatsApp 8(903)626-88-85», - говорится в сообщении.

Обязательно указать фамилию и имя участника, название произведения, учреждение. Видео будет опубликовано в социальных сетях и YouTube-канале усадьбы «Знаменское-Губайлово».

«Второй этап: финал конкурса, в котором примут участие участники, прошедшие отборочный тур. О формате проведения финала конкурса будет сообщено дополнительно», - заключается в сообщении.