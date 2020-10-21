РИАМО – 21 окт. На сегодняшний день сотрудники центров занятости населения (ЦЗН) отправили 4,6 тысячи безработных жителей Подмосковья на обучение по востребованным на рынке труда специальностям, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«При желании безработного сотрудники ЦЗН могут направить его на обучение по востребованным на рынке труда специальностям. Это поможет ему успешно трудоустроиться и быть востребованным», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день приступили к обучению 4,6 тысячи безработных.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что жителю Подмосковья могут подобрать курсы повышения квалификации, переобучения на другую смежную специальность. Это делается бесплатно.

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