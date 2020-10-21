РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. В администрации подмосковных Люберец прошел круглый стол «Нежный бизнес», на котором обсудили меры поддержки женского бизнеса, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду на круглом столе присутствовали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Кирсалова, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, представительницы «Нежного бизнеса».

«Вам даны способности творить с точки зрения бизнеса: это надо строить общение с людьми, поймать какое-то зернышко и из него что-то вырастить. У вас это получается, хотелось бы вам сказать за это спасибо. Относитесь к своему здоровью бережно, желаю вам пройти период пандемии без потерь», - сказал глава.

Ружицкий вручил цветы и книгу в подарок замминистру. После этого участницы начали обсуждать меры поддержки.

«Мы со стороны правительства Московской области рассматриваем, какие новые направления меры поддержки будут на будущий год. Мы уже понимаем, что должны быть специальные меры по поддержке именно женщин. Несмотря на ситуацию, мер поддержки в Московской области больше. В этом году их увеличили. Есть четыре фонда поддержки: гарантийный, микрофинансирование, развития промышленности, по поддержке экспорта», - завершила Кирсалова.