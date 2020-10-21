РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Подольске не выявили нарушений противоэпидемических требований в ТЦ «Капитолий» в ходе проверки в среду, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 21 октября по постановлению губернатора Московской области все торговые комплексы площадью свыше 5 тысяч квадратных метров обязаны бесконтактно измерять температуру посетителей при входе. В среду начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин проконтролировал, как соблюдаются противоэпидемические требования в ТЦ «Капитолий».

«Руководство торгового центра внимательно следит за соблюдением санитарных норм и правил. При входе в здание гражданам проводят бесконтактную термометрию, в случае повышенной температуры тела – сотрудников не допускают к работе, а клиентам отказывают в посещении центра», - говорится в сообщении.

По словам менеджера торгового центра «Капитолий» Армена Агасаряна, измерение температуры граждане воспринимают позитивно, все подходят. Работники обеспечены индивидуальными средствами защиты – масками и перчатками. Для посетителей на каждом этаже разместили информационные стенды о профилактике коронавирусной инфекции.

Также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Проходимость в торговом центре – 12-14 тысяч человек в день. Каждые два часа проводится тщательная дезинфекция ручек дверей, пола, перил, лестниц. На каждом этаже и при входе в здание размещены антисептики, дезинфицирующие средства и перчатки.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

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