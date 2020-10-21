РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Сотрудники полиции задержали ранее судимую жительницу Видного, которая украла из квартиры в подмосковной Балашихе мобильный телефон, две серебряные цепочки и другие личные вещи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой из квартиры дома, расположенного на улице Граничной, украли мобильный телефон, две серебряные цепочки и другие личные вещи. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее судимая 19-летняя жительница Видного. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.