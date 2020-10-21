РИАМО - 21 окт.За минувшие сутки в Подмосковье выявили 466 новых случаев коронавируса, при этом в 17 округах новых случаев Covid-19 не выявили, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Так, новые случаи заражения не выявили в городских округах Бронницы, Власиха, Дубна, Пущино, Звездный городок, Кашира, Протвино, Ступино, Талдом, Шаховская, Серебряные Пруды, Озеры, Можайск, Молодежный, Лосино-Петровский, Лотошино, Красноармейск, а также в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

Больше всего новых случаев выявили за сутки в Красногорске — 76, Раменском округе — 39, Королеве —32. Также в Домодедове выявили 28 случаев заражения, а в Химках — 26, в Подольске — 23. Еще 20 случаев выявили в Одинцовском округе, по 17 — в Коломенском и Наро-Фоминском округах.

Кроме того, в Люберцах и Балашихе выявили по 16 случаев инфицирования, в Серпухове — 14, в Клину и Пушкинском округе — по 11.

В Жуковском выявили 10 случаев инфицирования. В Солнечногорске и Ленинском округе — по девять, в Павловском Посаде и Щелкове — по восемь, в Шатуре и Богородском округе — по семь.

Кроме этого, шесть случаев Covid-19 выявили за сутки в Луховицах, пять — в Дзержинском, по четыре — в Ивантеевке, Лобне, Сергиево-Посадском округе и Котельниках. Также по три случая инфицирования выявили в Долгопрудном, Мытищах, Орехово-Зуевском округе, Черноголовке и Чехове, по два — в Дмитровском округе, Егорьевске, Истре, Электрогорске, Краснознаменске, Реутове и Рузском округе.

По одному случаю заражения выявили в Волоколамске, Воскресенске, Зарайске, Лыткарине, Фрязине и Электростали.

С начала пандемии в Московской области выявлено 81 843 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- От коронавирусной инфекции не защищают матерчатые перчатки, которые используются много раз, они, наоборот, увеличивают риск заражения Covid-19, сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

- У 73 пассажиров общественного транспорта Подмосковья выявили повышенную температуру. Бесконтактная термометрия проводится на автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области.

- Покупателей без масок и перчаток оштрафовали в трех ТЦ на севере Москвы. Проверки прошли в ТРЦ «Метрополис», ТЦ «Водный» и ТРЦ «Речной».

- Врач рекомендовал менять одноразовые маски каждые 2–3 часа. Многоразовые маски необходимо стирать с мылом и гладить.

- Инфекционист сообщил, что вместо перчаток эффективнее использовать антисептики. Если бы каждый человек обрабатывал руки дезинфицирующими растворами при входе и выходе из общественных мест, то перчатки бы не понадобились.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти 60% столичных застройщиков столкнулись со снижением числа заказов из-за пандемии, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Также о росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных.

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.