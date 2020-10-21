РИАМО - 21 окт. В Москву и Подмосковье с 22 октября начнет поступать атлантическая воздушная масса, температура воздуха с нулевых значений поднимается до плюс 4-9 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В пятницу (23 октября - ред.) рост температуры продолжится, и последний день рабочей недели станет самым теплым – после ночных плюс 4…плюс 9 градусов, несмотря на дожди, в дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 9…плюс 14 градусов», — отмечается в материале.

Воздух прогреется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

В ближайшие часы Москва окажется в зоне осадков, в Подмосковье уже зафиксировали мокрый снег. Дожди с мокрым снегом прекратятся 24 октября. Столбики термометра покажут плюс 6-11 градусов тепла.

25 октября снова начнутся дожди, похолодает до плюс 4-9 градусов. Температура вернется в рамки нормы.