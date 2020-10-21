РИАМО - 21 окт. В Московском регионе 22 и 23 октября ожидаются облачная погода и дожди, за эти дни может выпасть 25% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в октябре составляет 59 миллиметров.

«Четверг и пятница (22 и 23 октября - ред.) в Москве и области будут облачными и дождливыми. С подходом теплого фронта циклона с центром над Северным морем начнутся осадки и адвекция теплого воздуха», — отмечается в материале.

22 октября может выпасть 4-8 миллиметров небесной влаги, столько же прольется и 23 октября.

На севере Московской области может выпасть 100% месячной нормы осадков.