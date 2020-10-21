РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с директором ДК «Кучино» Любовью Ульяновой проверил ход капитального ремонта учреждения и оценил качество проведенных работ, до конца текущего года подрядная организация завершит окраску фасада и работы на входной группе учреждения культуры, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Ремонт ДК проходит в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда», работы рассчитаны на три года и подразумевают, в том числе, техническое переоснащение дома культуры.

«Несмотря на остановку работ во время первой волны пандемии коронавируса, порядная организация находится в графике: укреплен фундамент здания, заново отлито основание входной группы и межэтажные перекрытия, заменена ветхая кровля и подготовлены стены для внутренней отделки. Строители уже завезли серые гранитные плиты для крыльца и готовят фасад под окраску, чтобы завершить данный вид работ до наступления минусовых температур», - сказал Ефимов.

Он добавил, что внутри помещений также установлена новая система отопления, чтобы с нового года можно было приступить к отделке внутренних помещений.

По завершению мероприятия депутат поблагодарил Любовь Ульянову за внимательное отношение к проводимым работам и коллектив ДК за продолжение работы кружковых объединений и подарил ноутбук для работы в честь 61-летия учреждения.