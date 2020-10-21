РИАМО - 21 окт. Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами, сообщается на сайте Кремля.

В среду Путин провел встречу в режиме видеоконференции с членами правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики – вы сами это хорошо знаете – еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», - сказал Путин.

Президент отметил, что вынужденные ограничения из-за Covid-19 также сказываются на работе целых секторов экономики. В таких условиях особое внимание приковано к тому, какие меры предпринимаются для сглаживания экономических и других последствий эпидемии.​