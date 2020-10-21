РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. В среду на заседании совета депутатов Балашихи был рассмотрен вопрос о выделении 7 миллионов рублей на компенсацию аренды жилья для врачей, работающих в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду состоялось второе заседание совета в новом составе: присутствовал 31 человек из 35. Обсуждения в основном касались городского бюджета на 2021 год. В частности был рассмотрен вопрос, и принят документ о выделении 7 миллионов рублей на компенсацию аренды жилья для врачей, работающих в Балашихе.

«Если у медработника есть официальный договор аренды и нет поблизости собственного жилья, при этом он работает в государственном учреждении здравоохранения нашего города, то ему будут частично компенсированы затраты за наем жилья: 10 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, 15 тысяч рублей за двухкомнатную», — сказал председатель совета депутатов Геннадий Попов.

На заседании депутаты приняли также ряд поправок в программу укрепления материально-технической базы отраслей образования, культуры и физической культуры и спорта. Это те средства, которые выделяют депутаты из собственного бюджета на поддержку этих отраслей.

Всего было рассмотрено 17 вопросов. Часть из них организационного характера о деятельности совета, о правах и обязанностях депутатов, их помощников, а также об ограничениях, которые существуют для лиц, замещающие муниципальные должности.