РИАМО – 21 окт. По мнению стилиста Лины Дембиковой, вещи в онлайн-магазинах надо покупать оверсайз, при этом обязательно изучить видеоматериалы и функцию возврата, сообщает Nation News.
«Если вы выбираете, что-то онлайн и не уверены, что вещь сядет на вас эффектно, то выбирайте крой чуть свободнее.
Здесь всегда можно добавить ремень, сместить акцент в другую сторону, подчеркнуть талию», - сказала Дембикова.
Она добавила, что на сайтах одежды есть функция проверки размера. Она позволит увидеть обхват бедер, груди и талии.
«Видеоконтент может рассказать об одежде больше, чем фото. На видео сложно скорректировать неровные швы и проще понять, как выглядит вещь в динамике», - говорится в сообщении.
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