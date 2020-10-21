РИАМО – 21 окт. По мнению стилиста Лины Дембиковой, вещи в онлайн-магазинах надо покупать оверсайз, при этом обязательно изучить видеоматериалы и функцию возврата, сообщает Nation News.

«Если вы выбираете, что-то онлайн и не уверены, что вещь сядет на вас эффектно, то выбирайте крой чуть свободнее.

Здесь всегда можно добавить ремень, сместить акцент в другую сторону, подчеркнуть талию», - сказала Дембикова.

Она добавила, что на сайтах одежды есть функция проверки размера. Она позволит увидеть обхват бедер, груди и талии.

«Видеоконтент может рассказать об одежде больше, чем фото. На видео сложно скорректировать неровные швы и проще понять, как выглядит вещь в динамике», - говорится в сообщении.​​