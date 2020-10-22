РИАМО - 22 окт. Наукоград Пущино называют удавшимся проектом градостроительной утопии. Его строили для ученых, исходя из идеи, что город должен быть максимально удобным. В Пущине воплотили ряд архитектурных экспериментов: здесь есть нетиповые жилые дома и научно-исследовательские институты как яркие примеры советского модернизма. О работе и быте советских ученых можно узнать в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, чем модернизм отличается от модерна, для чего в НИИ аварийный душ, зачем биофизикам ловкость рук, где хранится самая большая коллекция микроорганизмов в мире, как одной фразой решить судьбу советской науки, где в Пущине попасть на «вершину мира».

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями.

Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Серпухов, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.​