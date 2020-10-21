РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Порядка 1,5 тонны макулатуры уже сдали участники экологической акции «Бумажная осень» в подмосковной Балашихе на площадке «Мегабак», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Принести журналы, газеты, офисную бумагу, картон, книги, тетради, бумажную упаковку можно было на площадку «Мегабак», расположенную на улице Терешковой, владение 4.

«Сегодня региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» совместно с администрацией муниципалитета запустил экологическую акцию по сбору макулатуры «Бумажная осень». На территории городского округа Балашиха она проходит в первый раз», - сказал начальник отдела содержания территории и экологии управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

Он добавил, что администрация Балашихи также присоединилась, и на переработку ее представители привезли около половины тонны бумаги. Всего за время проведения сегодняшней акции было собрано порядка 1,5 тонны макулатуры.

«Акция продлится неделю. В ней могут принять участие все желающие. И если она наберет популярность у жителей, то совместно с регоператором откроем вторую точку сбора макулатуры в микрорайоне Железнодорожный. Там тоже есть площадка «Мегабак» на улице Пригородная, 90 возле ТЦ «Лента». В дальнейшем планируем проводить такие акции ежемесячно», - подчеркнул Костюшин.

По словам заместителя директора по связям с общественностью ООО «Хартия» Филиал «Подмосковный Андрея Пащенко, после завершения акции все отходы погрузят в специальную технику и отвезут на сортировочный комплекс, где в дальнейшем они будут разбираться по фракциям и уже передаваться в переработку.

«Данной акцией мы дополнительно хотим привлечь внимание жителей к тому, что у них есть прекрасная возможность складировать раздельно собранные отходы здесь на «Мегабаке», где предусмотрено место не только для складирования макулатуры, но и других отходов: старой мебели, электроники, стекла, мягкого пластика и другого мусора», - заключил Пащенко.

Всем участникам акции подарили сувениры от компании «Хартия».