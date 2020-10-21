РИАМО - 21 окт. В столице на улице Добролюбова в одной из квартир разгерметизировался баллончик с дезодорантом, из-за чего произошел пожар, никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По адресу: улица Добролюбова, дом 21, корпус Б, в одной из квартир была разгерметизация баллончика с дезодоратором с последующим возгоранием тряпки около двух метров. Последствия были устранены еще до приезда пожарно-спасательных подразделений», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информация о пострадавших не поступала.