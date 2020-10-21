РИАМО – 21 окт. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что самолетами «Аэрофлота» летает не так много пассажиров бизнес-класса, поэтому вряд ли для них будут созданы льготы, сообщает Nation News.

«Аэрофлот» отменил дополнительную плату за внесение изменений в авиабилеты по внутрироссийским направлениям. Изменения вступают в силу для билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года по 25 марта 2021 года включительно.

«Бизнес-класс — это всего несколько процентов пассажиров «Аэрофлота» и естественно компания на них больше зарабатывает. Цена между эконом-классом и бизнес-классом на внутренних рейсах «Аэрофлота» отличается в несколько раз. Это не купейный и плацкартный вагон, где цены могут в два раза отличаться», - сказал Янков.

Авиакомпания рассчитывает привлечь 80 миллиардов рублей от продаж акций, которые уже разместила на бирже.