РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Трое щелковцев стали победителями премии губернатора «Мы рядом», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Евгения Михайлова, Елена Никифорова и Николай Лазутин стали победителями премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом», - говорится в сообщении.

Лазутин и Никифорова стали лауреатами в номинации «Волонтерство и Благотворительность», а Михайлова в категории «Культура и образование». Проекты победителей уже реализуются на территории муниципалитета. В этом году победители премии получили по 1 миллиону рублей.