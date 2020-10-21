РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» установил восемь новых контейнеров на двух площадках индивидуального жилого сектора (ИЖС) городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

«ООО «МСК-НТ» укомплектовал новыми контейнерами две новые обустроенные администрацией площадки ИЖС городского округа Подольск. Восемь емкостей установили по системе «Два бака»: шесть серых для смешанных отходов, а два синих для раздельного сбора стекла, пластика, металла и бумаги. Новые площадки на улицах Большая Серпуховская и 2-я Рощинская обустроили с учетом требований СанПиНа к местам сбора ТКО», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день контейнерный парк городского округа полностью сформирован. ООО «МСК-НТ» обеспечивает ежедневный вывоз, транспортировку, обработку и безопасную утилизацию твердых коммунальных отходов с 703 площадок городского округа, на которых установлено около 4,5 тысячи серых контейнеров для смешанного мусора и порядка 800 синих баков для сухих отходов полезных фракций.

Жители привыкли к тому, что в синие емкости нужно приносить отходы на переработку, в серые – остальной коммунальный мусор. Для крупногабаритных отходов в округе установлено более 300 бункеров емкостью 8 кубометров.