РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Красногорский завод имени Зверева стал лидером по производительности труда среди промышленных предприятий России, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Московской области.

«За два года подмосковный завод повысил производительность труда на предприятии на 30%. Такие показатели позволили Красногорскому заводу имени Зверева (КМЗ) занять первое место в рейтинге всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2020», - говорится в сообщении.

Вместе с КМЗ в топ-10 рейтинга вошли еще два региональных предприятия – Лыткаринский завод оптического стекла занял шестое место, а Загорский оптико-механический завод стал девятым в списке.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, предприятия региона активно участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда.

«В этом году к программе подключись 30 компаний, некоторые из которых уже подвели промежуточные результаты. Так, за счет внедрения ряда решений на отдельных производственных участках предприятиям удается существенно повысить эффективность использования оборудования, снизить складские запасы, сократить время производственных процессов. Всего к нацпроекту до 2024 года планируется привлечь более 750 подмосковных компаний», - сказала Зиновьева.

Показатель производительности труда является одним из важнейших при оценке эффективности экономики. Он показывает, насколько рационально предприятие использует свои трудовые ресурсы, и опосредованно сигнализирует о том, насколько современным парком оборудования оно обладает, какие технологии использует, насколько разумно ведет бизнес.