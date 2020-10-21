РИАМО - 21 окт. С 12 по 16 октября в Подмосковье на торги выставили 70 объектов — было объявлено о проведении 31 электронного аукциона и 39 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 87,8 квадратного метра в городском округе Серпухов, взять в аренду помещение в 283 квадратных метра под торговую деятельность в городском округе Зарайск или же приобрести земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров в Рузском городском округе», — сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.