РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Представитель омбудсмена Подмосковья Екатерина Попова рассказала учащимся школы №3 в Подольске об их правах, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Попова.

«В Подольске 20 октября совместно с руководителем единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Арсеном Дарбиняном провели урок правовых знаний в школе №3», - сказала Попова.

Она отметила, что также в рамках мероприятия студенты 1 курса показали деловую юридическую игру по гражданскому процессу.