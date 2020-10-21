РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 24 октября на сцене «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, перенесли на год, сообщается на официальном сайте концертного зала.

«Уважаемые зрители! Концерт Валерия Меладзе, запланированный на 24 октября 2020 года, переносится ориентировочно на 19 ноября 2021 года. Все ранее приобретенные билеты действительны!» - говорится в сообщении.

Программа посвящена 55-летию заслуженного артиста России Меладзе.

С 21 октября в Подмосковье действует запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Мера призвана не допустить распространения коронавирусной инфекции.