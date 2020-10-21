РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Концерт певицы Славы, который должен был состояться в ресторане Backstage в 23 октября, перенесли на неопределенное время, сообщается на официальном сайте концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые зрители! Концерт Славы, запланированный на 23 октября 2020 года, переносится. Дата будет известна позже», - говорится в сообщении.

С 21 октября в Подмосковье действует запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Мера призвана не допустить распространения коронавирусной инфекции.