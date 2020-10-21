РИАМО - 21 окт. В ходе торгов по продаже земельных участков в Коломенском округе площадью 1,24 тысячи квадратных метров итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю в Подмосковье провели 66 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков.

«Так, например, в городском округе Коломенский на торгах по продаже земельных участков площадью 1,24 тысячи квадратных метров на лот претендовали четыре участника, а итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза», — сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на едином портале торгов Московской области.