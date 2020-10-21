РИАМО - 21 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял четвертое место в рейтинге глав субъектов Российской Федерации по упоминаемости в соцмедиа за сентябрь 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Рейтинг составлен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа.

«Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах», - говорится в сообщении.

Также в топ-5 рейтинга вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Рустам Минниханов (Татарстан).

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе.