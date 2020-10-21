РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 21 окт. Ряд нарушений выявили при проезде на маршрутках в сторону Котельников, не все водители соблюдали масочный режим, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Региональный куратор партийного проекта «Народный контроль» Шерзод Атаев провел накануне мониторинг в транспорте Люберец вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Люберцы Александром Шлапаком и активистами МГЕР. Единороссы проверили, как пассажиры и водители соблюдают меры безопасности при проезде на общественном транспорте.

«В ходе сегодняшней проверки мы обнаружили ряд нарушений. Например, в одной из маршруток в сторону метро «Котельники» не было терминала для оплаты, в другой – водитель не умел пользоваться терминалом. Переводить средства за проезд по номеру телефона или на карту водителя – незаконно. Это один из способов ухода от налогов», - сказал Атаев.

Он добавил, что, если терминал для безналичной оплаты не работает или его нет – компания-перевозчик облагается штрафом. Атаев призвал всех пассажиров общественного транспорта оплачивать проезд безналичным способом, потому что это более безопасно с точки зрения распространения коронавируса.

Он также добавил, что не все водители соблюдали масочный режим. Пассажиры же, в большинстве своем, к этому вопросу относились более ответственно.

Согласно постановлению губернатора Московской области, усилен контроль ношения масок в общественных местах, в том числе на транспорте. За проезд без маски предусмотрен штраф - 5 тысяч рублей. Также сохраняются обязательные требования к перевозчикам на проведение дезинфекции салона после каждого рейса.

Если вы столкнулись с нарушениями водителей на территории городского округа Люберцы, просим вас обращаться на горячие линии компаний-перевозчиков, номера которых указаны на информационных листах в салонах транспортного средства или звонить в Общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» 8-495-503-55-36.