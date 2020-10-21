РИАМО – 21 окт. Защита актера Михаила Ефремова заявила о выплате компенсаций на 3 миллиона рублей всем потерпевшим по делу о ДТП, речь идет о деньгах за моральный вред вдове, брату и младшему сыну Сергея Захарова, сообщает «Интерфакс».

«Мы выплатили 3 миллиона рублей, каждому по одному миллиону. Они переведены потерпевшим. Завтра в суде будут представлены документы, подтверждающие перевод», - говорится в сообщении.

Но адвокат потерпевших Александр Добровинский отметил, что его доверители еще не получали уведомление о выплате.

Двадцатого октября Мосгорсуд начал рассматривать апелляционные жалобы адвокатов и самого Ефремова на приговор.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.​