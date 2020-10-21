РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Подольском родильном доме увеличили количество онкологических коек в гинекологическом отделении, это связано с ростом потребности в лечении, сообщила «РИАМО в Подольске» акушер-гинеколог, онколог Подольского роддома Юлия Андреева.

«На базе второго гинекологического отделения увеличили количество онкогинекологических коек с 10 до 15. Потребность в этом виде лечения растет, и мы реагируем на ситуацию. Хирургическое лечение выполняем лапаротомным и лапароскопическим доступом», - сказала Андреева.

Подольский родильный дом располагает лицензированными онкологическими койками на базе 2-го гинекологического отделения, где получают помощь больные по поводу онкогинекологической патологии.

Там верифицируют диагнозы, проводят хирургическое лечение при злокачественных опухолях яичников, раке тела матки, раке шейки матки, раке вульвы. Также делают полиохимиотерапию по поводу рака яичников, тела матки, шейки матки, вульвы. Пациенты могут получить симптоматическую терапию.