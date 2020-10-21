РИАМО - 21 окт. С 12 по 16 октября в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 120 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие восемь человек», — сказал собеседник агентства.

Так, в Химках на торгах по аренде земельного участка площадью 17,264 тысячи квадратных метров на лот претендовали три участника, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в пять раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.