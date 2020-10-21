РИАМО - 21 окт. С 12 по 16 октября комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 14 закупок в единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета.

«Из них восемь совместных закупок на услуги охраны, одна закупка на строительство школы, одна закупка на благоустройство набережной реки», — сказал собеседник агентства.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин market.mosreg.ru – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.