РИАМО - 21 окт. В Волоколамске открыли крупнейший в России завод по производству хлеба и выпечки без глютена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, отдаленные территории Подмосковья крайне нуждаются в создании рабочих мест. На вышеуказанном производстве в скором времени создадут 500 новых рабочих мест.

«Когда русские парни инвестируют и с нуля запускают производство, полезное для всей страны, это вызывает уважение», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что власти региона также стараются максимально оказывать содействие и поддерживать инвесторов.

Губернатор пожелал проекту производства в Волоколамске успеха.