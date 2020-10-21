РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Детский сад в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска планируют открыть к 1 декабря, сообщил замглавы администрации горокруга по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина, представители администрации муниципалитета и подрядной организации посетили детский сад на улице Горького в среду.

«Мы наконец поставили жирную точку в вопросах строительно-монтажного характера. Все недоделки, недочеты, пожелания и дополнительные работы, которые возникли после сдачи объекта, были учтены и выполнены», - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что глава муниципалитета дала поручение в максимально короткие сроки передать детский сад в муниципальную собственность и начать процедуру лицензирования.

«Задача стоит 1 декабря детский сад запустить, чтобы детки радовались Новому году в новом помещении», - отметил Магомедов.

По его словам, после сдачи объекта выявились проблемы по части водоотведения.

«Это известная проблема микрорайона Опалиха по грунтам. Грунты тяжелые, сильно насыщены водой. После сдачи выявилась проблема подтопления фундаментной части. Поэтому были вынуждены изыскивать альтернативные проектные решения и просить подрядчика за счет собственных средств их выполнить», - сказал Магомедов.

Замглавы администрации добавил, что эти работы были выполнены, и детский сад больше не подтапливается.

«Детский сад проектировался с полной комплектацией мебелью, игрушками, посудой, техникой, постельным бельем. Дополнительно сюда что-то приобретать не нужно. Как только будет лицензия, сад можно запускать», - подчеркнул Магомедов.

Двухэтажный детский сад на улице Горького в микрорайоне Опалиха рассчитан на 125 детей. По словам начальника управления образования Натальи Тимошиной, штат сотрудников уже набран. Также сформирован состав будущих воспитанников садика.